Arnavutköy bağlantı yolunu kullanan düğün konvoyundakiler bugün 13.45 sıralarında, Sultançiftliği Mahallesi mevkisinde araçlarını durdurarak trafiği kapattı. Araçlarından inen gelin ve damat ile birlikte bir grup, davul ve zurna eşliğine halay çekti. Trafiğin yoğun seyrettiği yolda trafiği durdurup halay çekenlere diğer sürücüler kora çalarak tepki gösterdi. Halay çekenlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.
"BÖYLE SAÇMA BİR ŞEY Mİ OLUR"
O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düğün konvoyundakilerin durdurdukları araçlarının önünde gelin, damat ve davul zurna eşliğinde halay çektikleri görülüyor. Arkadaki sürücülerin trafiğin durdurulmasına korna çalarak tepki gösterdikleri ve aracından inen bir sürücünün halay çeken grubun yanına yaklaşıp "Böyle saçma bir şey mi olur?" dediği kameraya yansıyor. Grup, tepkiler üzerine halayı sonlandırıp araçlarına binerek yola devam ediyor.
POLİS TESPİT EDİP CEZA KESTİ
Görüntüler üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe Trafik Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla konvoydaki 4 araç ve halay çeken damat Murat D, gelin Ayşe G., Mehmet K., Elif D. ve Esma D. tespit edildi. Tespit edilen kişilere, `Trafiği Tehlikeye Düşürmek", "Tehlikeli Araç Kullanmak ve Trafiği Gereksiz Yavaşlatmak", "Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma" ile maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle para cezası uygulandı.
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