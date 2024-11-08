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        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'de 1.5 ton balık dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Sultangazi Belediyesi vatandaşlara 1.5 ton balık dağıttı

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, Habibler'de kurduğu stantta vatandaşlara 1.5 ton balık dağıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:27
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        Sultangazi'de 1.5 ton balık dağıtıldı
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        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, Habibler'de kurduğu stantta vatandaşlara 1.5 ton ücretsiz balık dağıttı.

        Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Balık sezonu bereketiyle sürüyor. Biz de sağlık için önemli bir besin olan balığı komşularımızla paylaşmak için sık sık balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bugün merkez Habibler'deydik. Vatandaşlarımıza taptaze lüfer dağıttık. Toplamda 1.5 ton balık dağıttık. Farklı noktalarda dağıtmaya da devam edeceğiz. Bütün komşularımıza afiyet olsun" dedi.

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