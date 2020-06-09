AA

Kalitesi ve tadıyla adından söz ettiren Sultandağı kirazı, dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Geçen yıl tadına baktıkları kirazdan memnun kalan Çinliler, bu yıl da sektör temsilcilerinin kapısını çalarak kirazı satın almak istiyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AA muhabirine, kiraz ihracatıyla ilgili bu yıl bir sıkıntının olmayacağını söyledi.

Yine belli Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatın devam edeceğini kaydeden Aldırmaz, mayıs ayının sonundaki ani soğuk hava nedeniyle üreticiye destek olmak için çalışma başlattıklarını, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin konuyu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Üreticilerin ihracattan korkmaması gerektiğini belirten Aldırmaz, "Dondan etkilenen ürünlerimizin oranı yüzde 20 ile 35 arası ama yine de ümitliyiz. Rekoltemizin çok düşük olmayacağını düşünüyoruz. Net veriler için biraz daha zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

"ÇİNLİLERİN MEMNUN OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Aldırmaz, Çin'e ihracat konusunda da bir sıkıntı olmayacağını düşündüklerini belirtti.

Bir önceki sene, yetkililerin Çin'le ihracatın önündeki engelleri kaldırmak için kirazda depolama ömrünü uzatan "fümigasyon" çalışmalarını belli bir düzeye getirdiğini anlatan Aldırmaz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl gönderilen kirazlardan Çinlilerin memnun olduklarını biliyoruz. Burada 2-3 defa Çinli heyetleri ağırladık. Onlar da kirazlarımızdan çok memnun. İnşallah Çin'le bir sorun olmayacak. Yine Rusya, Tayvan ve Güney Kore gibi ülkelere ihracat yapacağız. Sultandağı kirazı dünyada eşi benzeri olmayan ürünümüz. Türkiye ihracatının üçte birini yapıyoruz. Çinli heyetleri ağırladığımızda hepsinin söylediği 'gerçekten hayatımda yediğim en iyi kiraz' demeleri. Eber ve Akşehir gölümüz, dağımız var, bunların arasında oluşan mikro klimanın verdiği etki ve kaliteyle hem sertlik hem lezzet konusunda kirazımıza çok güveniyoruz."

Sultandağı İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl 25 ton kiraz gönderilen Çin'e bu yıl zirai donun da etkisiyle yaklaşık 20 ton meyve gönderilmesi bekleniyor.