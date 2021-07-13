Sultandağı kirazı, rekoltesiyle ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

Kalitesi ve tadıyla adından söz ettiren Sultandağı kirazı, dünyanın birçok noktasına gönderiliyor.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar genelinde toplam 41 bin dekarda kiraz üretiminin olduğunu söyledi.
Bu yıl son dönemde gelen yağışların kirazda çatlamalara neden olduğunu, bunun da verim kaybına yol açtığını ifade eden Acar, "Buna rağmen il genelinde fiyatlar iyi. Şu anda çiftçiler hasada başladı. İl genelinde geçen yıllarda ortalama 40 bin ton civarında üretimimiz vardı. Bu yıl üretimin 35 bin tonlara düşmesini bekliyoruz. Sultandağı'nda ise geçen yıl rekolte 25 bin ton civarındaydı, bu yıl 30 bin ton olmasını bekliyoruz. Yani Sultandağı'nda kiraz, rekoltesiyle de fiyatıyla da üreticisinin yüzünü güldürdü." dedi.
Acar, Ziraat 900 çeşitlerinde hasadın devam ettiğini belirterek, "Yakında rejine çeşitleri, yani ihracata yönelik olan çeşitlerin hasadına başlanacak. Afyonkarahisar kiraz üretimi yönünden Türkiye'nin önemli illeri arasında. Bu konuda oldukça iddialıyız. Özellikle ihracatlık kiraz açısından çok iyiyiz. Üretimi yapılan 35 bin tonluk kirazın yaklaşık 25 bini ihraç ediliyor. Geriye kalanı da iç piyasada ve sanayide kullanılıyor." diye konuştu.
- "Türkiye'nin en kaliteli kirazını ürettiğimizi düşünüyoruz"
Geçen yıl çiftçilerin kirazdan istediği kazancı sağlayamadığını vurgulayan Acar, "Bu yıl fiyatlar iyi. Üretici elde ettiği gelirle geçen yılın kaybını kapatır diye bekliyoruz. Afyonkarahisar olarak kirazımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en kaliteli kirazını ürettiğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Acar, ihracata yönelik kiraz miktarını artırabilmek, kiraz bahçelerini daha modern hala getirebilmek için çalışmalar yürüttüklerini, üreticilere fidan dağıtarak yaşlanmış kiraz bahçelerinin gençleştirilmesini ve ihracata yönelik bodur rejine cinsi kirazların yaygınlaştırılmasını sağladıklarını bildirdi.
Sultandağı'nda kiraz üreticiliği yapan Sevgi Şafak da Napolyon kirazının tarlada 10 ile 17 liradan satıldığını dile getirdi.
Verim düşük olsa da fiyatlardan memnun olduklarını belirten Şafak, "Bu yıl sorun sadece kirazlarda yağmur çatlağı olması. Kirazın kalitesi çok güzel. Fiyatlardan da memnunuz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!