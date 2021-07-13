Sultandağı kirazı, rekoltesiyle ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

AA

Kalitesi ve tadıyla adından söz ettiren Sultandağı kirazı, dünyanın birçok noktasına gönderiliyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar genelinde toplam 41 bin dekarda kiraz üretiminin olduğunu söyledi.

Bu yıl son dönemde gelen yağışların kirazda çatlamalara neden olduğunu, bunun da verim kaybına yol açtığını ifade eden Acar, "Buna rağmen il genelinde fiyatlar iyi. Şu anda çiftçiler hasada başladı. İl genelinde geçen yıllarda ortalama 40 bin ton civarında üretimimiz vardı. Bu yıl üretimin 35 bin tonlara düşmesini bekliyoruz. Sultandağı'nda ise geçen yıl rekolte 25 bin ton civarındaydı, bu yıl 30 bin ton olmasını bekliyoruz. Yani Sultandağı'nda kiraz, rekoltesiyle de fiyatıyla da üreticisinin yüzünü güldürdü." dedi.

Acar, Ziraat 900 çeşitlerinde hasadın devam ettiğini belirterek, "Yakında rejine çeşitleri, yani ihracata yönelik olan çeşitlerin hasadına başlanacak. Afyonkarahisar kiraz üretimi yönünden Türkiye'nin önemli illeri arasında. Bu konuda oldukça iddialıyız. Özellikle ihracatlık kiraz açısından çok iyiyiz. Üretimi yapılan 35 bin tonluk kirazın yaklaşık 25 bini ihraç ediliyor. Geriye kalanı da iç piyasada ve sanayide kullanılıyor." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en kaliteli kirazını ürettiğimizi düşünüyoruz"

Geçen yıl çiftçilerin kirazdan istediği kazancı sağlayamadığını vurgulayan Acar, "Bu yıl fiyatlar iyi. Üretici elde ettiği gelirle geçen yılın kaybını kapatır diye bekliyoruz. Afyonkarahisar olarak kirazımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en kaliteli kirazını ürettiğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, ihracata yönelik kiraz miktarını artırabilmek, kiraz bahçelerini daha modern hala getirebilmek için çalışmalar yürüttüklerini, üreticilere fidan dağıtarak yaşlanmış kiraz bahçelerinin gençleştirilmesini ve ihracata yönelik bodur rejine cinsi kirazların yaygınlaştırılmasını sağladıklarını bildirdi.

Sultandağı'nda kiraz üreticiliği yapan Sevgi Şafak da Napolyon kirazının tarlada 10 ile 17 liradan satıldığını dile getirdi.

Verim düşük olsa da fiyatlardan memnun olduklarını belirten Şafak, "Bu yıl sorun sadece kirazlarda yağmur çatlağı olması. Kirazın kalitesi çok güzel. Fiyatlardan da memnunuz." dedi.