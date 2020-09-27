Sultanbeyli’deki denetimlerin bilançosu açıklandı

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesindeki iş yeri denetim ekipleri kurallara aykırı hareket eden işletmeler ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemleri uyguluyor.
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Sultanbeyli’de 11 Mart-24 Eylül 2020 tarihleri arasında koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 28 bin 393 denetimde 2 bin 575 kişi ve 98 işletmeye 4 milyon 747 bin 726 TL para cezası kesildi.
"AMACIMIZ TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK"
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak. Oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz ilçemizdeki tüm iş yerlerini koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sürekli denetliyor.
Vatandaşlarımız da olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Salgın Denetim Merkezi'mize ihbarda bulunuyor. Ekiplerimiz gelen ihbarları en kısa sürede inceleyerek kurallara uygun hareket etmeyen iş yeri ve kişilere cezai işlem uyguluyor. İşletme sahipleri ve vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır” dedi.
Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadelede vatandaşların yardımına da koştuklarını açıkladı. Bu kapsamda, Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 25 Eylül 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğiyle ilçede yaşayan 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin TL sosyal yardım dağıtıldığı da belirtildi.
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