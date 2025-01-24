Sultanbeyli’de tekstil atölyesi alev alev yandı

Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1000 metrekare büyüklüğündeki iş yeri yangınına, 52 araç 139 itfaiye personeli müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin çalışma başlatıldı.