Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
Sultanbeyli ilçesi Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
AA'nın haberine göre kazada otomobil ve minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.