Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. AA'nın haberine göre; yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçişlerin bir süre kontrollü sağlandığı bulvarda, otomobil ve minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.