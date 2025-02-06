Sultanbeyli'de "SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı"

İstanbul'da, afetlere yönelik farkındalığın ve toplumsal bilincin artmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, "SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı" başlattı.

REKLAM advertisement1

Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT) Gönüllüsü Eğitim Programı'nın ilki, Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Kahramanmaraş merkezli asrın afetinin yıl dönümünde başlayan eğitim programına 36 gönüllü katıldı. Her biri alanında uzman SAKUT Ekibi tarafından verilen eğitimlerde gönüllüler, ilk yardım, yangın söndürme, deprem simülasyonu başta olmak üzere 8 farklı eğitim modülünde ders aldı.

REKLAM

Eğitim programına katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, programa ilişkin şunları söyledi:

"Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'mizde, son 1 yılda yaklaşık 6 bin kişiye farkındalık eğitimi verdik. Bu eğitimlere aralıksız devam edeceğiz. Çünkü afetlere karşı toplumsal bilincin artmasını önemsiyoruz. Olası bir afet esnasında ve sonrasında uzman ekipler kadar gönüllüler de çok önemli. Hem vatandaşa destek olmak hem de uzman ekiplere yardımcı olmak noktasında ciddi katkıları var. İşte biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak hem toplumda afet farkındalığının artması hem de olası bir afet durumunda vatandaşlarımızın saha çalışmasına daha iyi katkı sağlayabilmeleri amacıyla SAKUT Gönüllüsü Eğitim Programı başlattık. 15 yaş üstü tüm vatandaşlarımız SAKUT Gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.

REKLAM

Programın ardından ilk SAKUT Gönüllüleri'ne, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin tarafından sertifikaları verildi. Ayrıca SAKUT Ekibi'nden, AFAD Akreditasyon Arması almaya hak kazanan eğitmenlere Patch Teslimi yapıldı. Ayrıca program kapsamında SAKUT ekibi de, yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

SAKUT Gönüllüsü olmak isteyenler, belediyenin resmi sitesi üzerinden veya Sultanbeyli Belediyesi Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'ne başvurması gerekiyor.