Otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağır 3 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 DUP 262 plakalı otomobil, Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan 14 AAB 878 plakalı TIR'a çarptı.

Yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı caddede, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.