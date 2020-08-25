Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 bin 438 denetim gerçekleştirildi

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, kontrollü sosyal hayatla normale dönüş kapsamında ekiplerin, hizmete açılan iş yerlerine yönelik denetimleri sürüyor.
Denetimler kapsamında, iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulunup bulunmadığı, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulup uyulmadığı ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığını kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarında, umuma açık yerlerde sosyal mesafeye uymayanlar ve maske takmayanları uyararak, cezai işlem uyguluyor.
Ekipler, Sultanbeyli'de 11 Mart'tan 23 Ağustos'a kadar umuma açık alanlarda 8 bin 562, marketlerde 6 bin 420, taksi, otobüs ve minibüslerde 3 bin 90, kuaför ve güzellik salonlarında 2 bin 571, otogarda 262, piknik yerleri ve mesire alanlarında 259, lokanta ve kafelerde bin 497, ganyan ve iddaa bayilerinde 806, internet kafelerde 625, pazar yerlerine 227, kaçak medikal malzemelere yönelik 1080, spor merkezlerinde 39 olmak üzere toplam 25 bin 438 denetim gerçekleştirildi.
- 4 milyon 532 bin lira idari para cezası kesildi
Denetimlerde kurallara uymayan 93 iş yeri ve 2 bin 349 kişiye gerekli uyarılar yapılarak, 4 milyon 532 bin 926 lira idari para cezası uygulandı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, kontrollü sosyal hayat sürecinde de denetimlerini arttırdıklarını ifade etti.
Önceliğin toplum sağlığını koruyarak vatandaşların güvenli bir şekilde günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirten Kubilay, vatandaşların da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını, kontrollü sosyal hayat sürecinde de tedbire devam etmelerini istedi.
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