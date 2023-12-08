İstanbul Sultanbeyli'ndeki kaza saat 20.00 sıralarında Adil Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazada Mutlu otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Mutlu'yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Mutlu, Marmara Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Kaza sonrasında bariyerlere giren otomobilin hız kadranının 100 km takılı olduğu görüldü.