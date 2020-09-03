Sultanbeyli'de damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder tutuklandı

Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki evine, evinden ayrılan kızı ile konuşmak için gelen damadı Yahya Fırat Abacan'ı tabancayla vurarak öldüren kayınpeder Ayhan Babayiğit'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Babayiğit, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Babayiğit, hakimlikte verdiği ifadesinde, damadını kendisini savunmak için vurduğunu, bunun neticesinde öldüğünü ileri sürdü.

Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Babayiğit'in, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

,Hasan Hüseyin Kulaoğlu