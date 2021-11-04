Sultanahmet'te sona doğru

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından tarafından tarihî yarımadada, 1609-1617 yılları arasında Mimar Sinan'ın yetiştirdiği öğrencilerden biri olan Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.
43 metre yükseklikte olan ana kubbenin içerisindeki 17. yüzyıla ait olan desen ve renkler cerrah hassasiyeti ile temizlenerek süslemeleri yapıldı ve kubbedeki tüm çalışmalar tamamlandı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki Nur ve Fatır Suresi'nin yazılı olduğu ana kubbe camiye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da görülebiliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılında başlattığı restorasyonda caminin dış cephesi ve avlusundaki işçilerin hummalı çalışması drone ile havadan görüntülendi.
İSTANBUL'DAKİ EN BÜYÜK YAPI KOMPLEKSLERİNDEN BİRİ
Sultan Ahmet Camisi Sultan I. Ahmet tarafından 17'inci yüzyılda, Mimar Sinan'ın yetiştirdiği öğrencilerden biri olan Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Caminin duvarlarında mavi renkli İznik çinileri yoğun bir şekilde bulunduğu için cami, Mavi Camii (Blue Mosque) olarak da bilinmektedir. Caminin duvarlarında 21 bin 43 adet göz alıcı İznik Çinisi bulunmaktadır.
Alt sıra pencere üstlerinden başlayarak üçüncü sıra pencere altlarına kadar duvar yüzeyleri çinilerle kaplanmıştır. Özellikle mahfil duvarlarında yer alan çiniler mekân içinde gözü yormayacak şekilde yerleştirilmiştir. Caminin ibadethane bölümü 64x72 metre boyutlarındadır. 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı 23.5 metredir.
Minarelerde camiyi yaptıran Sultan Ahmet'in 16'ıncı Osmanlı Padişahı olması sebebiyle 16 adet şerefe bulunmaktadır. Sultan Ahmet Camii külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük yapı komplekslerinden biridir. Bu külliye bir cami, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Sultan I. Ahmet'in mezarı da cami bahçesine bitişik biçimde inşa edilmiştir. Kaynak: İstanbul
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
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