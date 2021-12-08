Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda korkutan yangın

DHA

Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırları içerisindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; rüzgarın etkisini sürdürdüğü yangını söndürme çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.