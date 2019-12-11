11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
38 yaşına giren Mardinli Sultan Kösen'e, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Dünyanın en uzun adamı ünvanı ile 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen, Amerika'dan film teklifi aldığını söyleyerek, hayatının konu alınacağı film için, "Hollywood'daki prodüksiyon firmalarından biri ile görüşüyoruz" dedi.
Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santim boyu ile dünyanın en uzun adamı olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 38 yaşına girdi. Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 'Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 10 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, 38'inci yaş gününde sürpriz yapıldı. Mardin'de bir kafeye çağırılan Kösen, üzerinde 'Nice Yıllara Küçük Adam' yazılı doğum günü pastasındaki boyu gibi uzun muma üfledi. Kösen, pastayı keserken dileğini gazetecilerle paylaşmadı.
Yeni yaşına girmenin kendisini sevindirdiğini kaydeden Kösen, 37 yıllık ömrünü doldu dolu yaşamanın sevincini yaşadığını söyledi.
"HAYATI FİLM OLUYOR"
Dünyanın en uzun boylu adamı unvanını 10 yıldır koruyan Kösen, bu unvanı kimseye kaptırmayacağını belirterek, "Uzun boylu olduğum için çok mutluyum. Yeni yaşım gibi önümüzdeki 2020 yılı da insanlığa huzur ve barış getirsin. Bugün sevinçliyim. Hem yeni bir yaşıma girdiğim için hem de Amerika'dan film teklifi aldığım için. Hayatımı konu alacak film için Hollywood'daki prodüksiyon firmalarından biri ile görüşüyoruz. İnşallah 2020 yılında çekimlere başlanacak. Bunun yanında kendi hayatımı konu alan kitabım da hazırlanıyor" dedi.
Kösen, "Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki akademik hocalar eşliğinde benim anılarım, yaşadıklarım, sevdalarım, hedeflerim, hayallerimi konu alan bu kitapta önümüzdeki yıl kitapseverlerle buluşacak. Bunun için çok sevinçliyim, mutluyum" ifadelerini kullandı.
Hayallerinin hemen hepsinin gerçekleştiğini anlatan Kösen, bugüne kadar 100'e yakın ülkeyi ziyaret ettiğini, katıldığı organizasyonlarla da hem Mardin'in hem de Türkiye'nin tanıtımını yaptığını sözlerine ekledi.
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