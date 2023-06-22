Sultan'ın ölümünde istenen ceza belli oldu

DHA

Ankara'da Sultan Irmak'ın (29), 3 Mayıs 2022'de Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurulmuş halde, ölü bulundu. Irmak'ın yanında olayda kullanılan tabanca da bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtlarından olay günü binadan hızla çıktıkları tespit edilen Sultan Irmak'ın sevgilisi Berk Tekcan ile arkadaşları Hacı Yakup Karaca (24) ve Kadir Çeribaşı (27) gözaltına alındı.

Sultan Irmak'ın intihar ettiğini ileri süren 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanıkların Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca, Kadir Çeribaşı ve Sultan Irmak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, adli tıp kurumu ve uzman raporlarına göre Irmak'ın ölümünün intihar olamayacağını belirterek, olay esnasında sanık Berk Tekcan'ın diğer sanıkların bulunduğu salondan ayrıldıktan sonra silah sesinin geldiğini söyledi.

Sanıklar Karaca ve Çeribaşı'nın ise Irmak'ın hayatını kaybettiği odaya girdiklerinde maktulün yanında sanık Tekcan'ı gördüklerini anlattıklarını bildirdi. Savcı, dosya kapsamı ve diğer sanıkların anlatımı doğrultusunda, Irmak'ın Tekcan tarafından öldürüldüğünün anlaşılması nedeniyle Tekcan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, cinayeti birlikte işlediklerine dair yeterli delil elde edilemeyen Karaca ve Çeribaşı'nın ise beraatını istedi.

Ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşma, 13 Temmuz'a ertelendi.