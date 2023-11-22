Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

        2 çocuk annesi Sultan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

        İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu eşini barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle bıçakla katleden Şener Barut, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından Sultan'ın acılı annesi Neriman Ovaç, "Kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da Kağıthane ilçesinde 14 Ocak'ta, barışmayı reddeden eşi Sultan Barut'u (27) bıçaklayarak öldüren Şener Barut'un (28) cezası belli oldu.

        İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şener Barut ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Sultan Barut'un annesi, babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

        Duruşmada müşteki anne ile baba, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık Şener Barut'un cezalandırılmasını talep etti.

        "DIŞARIDA KADINA VURSAN DARP EDİYORLAR"

        Bu olaylar olduğu için çok üzgün ve pişman olduğunu söyleyen sanık Barut savunmasında, "Bu olayın olması çocukları elimden tamamen kaybetmeme sebep oldu. Benim Zonguldak'tan gelme amacım tamamen çocuklarımı almaktı ve çocuklarımın da annesiz büyümemesi için, eşimin de kötü yola düşmemesi için çaba sarf etmekti. Kendimi kaybetmiştim, bir anlık öfkeydi. Olay yerinden tepki görmemek için, korktuğum için kaçtım çünkü dışarıda kadına vursan darp ediyorlar. Korktum ve karakola sığındım. Eşimle defalarca barışmak istedim, ondan başka kimsem yoktu. Beni sevdiğini biliyordum, bana zarar gelmesini istemiyordu. Bıçağı da bu yüzden aldım, amacım 'ben sensiz yaşayamam' diyerek onu korkutmak ve kendime batırmaktı. Tartışma çıkınca, anneme ve ölmüşlerime küfür edince bir anlık öfkeye kapıldım. Pişmanım" şeklinde konuştu.

        "BU OLAYLARIN BURAYA GELMESİNİ İSTEMEZDİM"

        Daha sonra son sözü sorulan sanık, ‘’Pişmanlığımı belirtmek isterim, bu olayların gerçekten buraya gelmesini hiç istemezdim. Çocuklarımı, eşimi kazanmak amacıyla çalışıyordum. Bu olayların buraya geleceğini bilseydim İstanbul’a adım atmazdım’’ dedi.

        OY ÇOKLUĞUYLA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şener Barut’u ‘kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        MAHKEME BAŞKANI KARARA KARŞI OY KULLANDI

        Ayrıca mahkeme başkanı, sanığın olaydan önce yaptığı internet yayınını ve yayınla bağlantılı olarak bir süre geçtikten sonra marketten bıçak satın almasını ve eyleme gitmesini bir bütün olarak değerlendirerek sanık hakkında ‘tasarlama’ suçunun da uygulanması gerektiğini düşündüğünü belirterek verilen karara karşı oy kullandı.

        "KIZIMIN KANI YERDE KALMADI, ADALET YERİNİ BULDU"

        Duruşmanın ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan ölen Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç, "Adalet yerini buldu. Bu şahıs içeride yatsın, benim için çok güzel oldu. Hiç yoktan kızımın kanı yerde kalmadı, adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri istanbul
        #kağıthane
        #sultan barut cinayeti
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Habertürk Anasayfa