Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerindeki hastanenin acil girişinin bulunduğu binanın arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevliler tarafından itfaiyeye haber verildi, binadaki hastalar dışarı çıkarıldı.

Daha sonra gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Hastane içinde biriken dumanın tahliyesi sağlanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diş kliniğinde elektrik kontağı kaynaklı meydana gelen alevlenmeye kısa sürede müdahale edildiğini ve hasta kabulüne başlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 22.20 sularında acil servisin üst katındaki diş kliniğinde elektrik kontağı kaynaklı bir alevlenme meydana geldiği, buna da kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Herhangi bir yaralanma ya da tahliye durumu olmamıştır. 23.30 itibarıyla hasta kabulüne başlanmıştır." bilgisine yer verildi.