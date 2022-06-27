Sullivan: Erdoğan ve Biden Madrid'te görüşebilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden Madrid'teki NATO Zirvesinde görüşebilir" dedi.

28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'te gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebine yönelik Türkiye'nin endişelerinin ele alınması için Biden ve Erdoğan görüşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Madrid'te gerçekleşecek NATO Zirvesinde tüm sorunların çözüleceğine öngörmediğini söyleyen Sullivan, "Türkiye'nin endişeleri devam etse bile amaç olabileceğinde sorunları çözmek." ifadelerini kullandı.

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