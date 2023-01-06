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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, 14-15 Ocak'ta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde üniversite adaylarına yönelik TYT-AYT deneme sınavı düzenleyecek. Sınavla ilgili tüm ücretler belediye tarafından karşılanacak

Giriş: 06.01.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
Süleymanpaşa Belediyesi'nden deneme sınavı hizmeti
AA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, 14-15 Ocak'ta üniversite adayları için deneme sınavı düzenleyecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılacak TYT-AYT deneme sınavına il genelindeki tüm lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olup üniversite sınavına girecek gençler ücretsiz katılabilecek. Sınavla ilgili tüm ücretler belediye tarafından karşılanacak.

SINAV HEYECANINI MİNİMUMA İNDİRME

Öğrencilere gerçek sınav atmosferini yaşatarak fırsat eşitliği oluşturabilmeyi amaçlayan belediye, TYT-AYT sınav simülasyonu ile öğrencilerin hem bilgi seviyelerini ve eksiklerini tespit etme hem de gerçek sınav ortamında kendilerini sınayarak sınav heyecanını minimuma indirmelerini de hedefliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrencilerin sınav simülasyonu ile gerçek sınav deneyimi yaşayacağını kaydetti.

*Fotoğraf: İHA

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