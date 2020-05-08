Süleymaniyeli çiftçiler, zorlu arazilerde tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor

Süleymaniye'nin Arbat bölgesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, baharın gelişiyle birlikte tarım araçlarının giremediği tarlalarda imece usulü çalışarak ot biçiyor.
Kış mevsimine hazırlık yapan çiftçiler, sıcak hava ve ramazan ayı olmasına rağmen sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyor.
İşe tırpanlarını dövüp keskinleştirerek başlayan çiftçiler, güvenlik açısından aralarında birkaç metre mesafe bırakarak çalışıyor.
Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, asırlardır bölgede icra edilen tırpanla ot biçme geleneğini, ezgiler ve şarkılar söyleyerek birlik ve beraberlik içinde sürdürüyor.
AA muhabirine konuşan çiftçilerden 46 yaşındaki Aziz Tevfik Kadir, baharın gelişiyle birlikte yeşeren otları, hayvanların kışın yemesi için sararmadan biçtiklerini söyledi.
Kadir, sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını ifade ederek, ot biçme işinin dayanışma gerektiren bir iş olduğunu bu nedenle imece usulü çalıştıklarını dile getirdi.
Normal şartlarda uygun arazilerde ot biçmenin traktör ve makinalarla yapıldığını aktaran Kadir, "Ancak böylesi taşlı ve engebeli araziler için tek çare tırpandır." ifadelerini kullandı.
,Fariq Faraj Mahmood
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