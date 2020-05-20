Süleymaniye Camisi'nde Kadir Gecesi hüznü (2) - İSTANBUL

Kentin en çok cemaat ve turist çeken camilerinden Süleymaniye ve Çamlıca, Kadir Gecesi'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hüzünlü girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde yatsı namazı vakti salalar ve ezanlar okundu, dualar edildi.Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen ve asırlardır heybetinden ödün vermeden ayakta duran Süleymaniye Camisinde bu Kadir Gecesi sessizlik hakim oldu.Kovid -19 salgını tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kapalı olan Süleymaniye Camisinde görevliler dışında kimse bulunmuyor. Cami hoparlöründen vakitlerde ezanın yanı sıra salgın hastalıktan kurtulmak için dualar ediliyor.- "Camimiz geçmiş yıllarda cıvıl cıvıldı"Süleymaniye Camisi Müezzini Mehmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaatle namaz kılınamayan son iki ayın kendileri açısından çok mahzun geçtiğini söyledi.Camide 25 yıldır görev yaptığını anlatan ve bugüne kadar böyle bir durum yaşamadığını anlatan Koçyiğit, "Camimiz geçmiş yıllarda ramazan ayında ve Cuma günleri tıklım tıklım ve çocuk sesleriyle cıvıl cıvıldı. Güzel bir ortamda teravih namazlarını kılıp kandil gecelerini idrak ederdik. Bu sene böyle bir sıkıntıyla karşılaştık." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin devletiyle, sağlık çalışanlarıyla vatandaşlarıyla tek vücut olarak virüse karşı mücadele ettiğini ifade eden Koçyiğit, güzel günlerin yakın olduğunu belirtti."Bugün geldiğimiz noktada Kadir Gecesini idrak ediyoruz. Gördüğünüz gibi camimiz boş. Biz görevliler ve diyanet personeli olarak çalışıyoruz. Camilerimize gelip ezanlarımızı okuyup, salalarımızı veriyor, gerekli uyarıları yapıyoruz. Şu an bulunduğumuz vakit itibariyle çok hüzünlü ve mahzunuz. Ancak çok şükür süreç normalleşmeye doğru gidiyor. Dualarımızın da bereketiyle daha iyi günlere doğru gidiyoruz. İnşallah bu günleri bir daha yaşamayız. Bir dahaki sene ramazanlarımız, cumalarımız, bayramlarımız hep birlikte geçecek inşallah."Koçyiğit, 29 Mayıs itibariyle de camilerde belirli kurallar doğrultusunda Cuma namazlarını kılmaya başlayacaklarını dile getirerek mutlu olduklarını kaydetti.
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