İnşaatın görüntüsünü paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!” diyerek inşaatı tartışmaya açmıştı. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, inşaatın gündemin ilk sırasına yerleşmesinin ardından İlim Yayma Vakfı bir açıklama yaparak “Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" demişti.
İLİM YAYMA VAKFI FERAGAT ETTİ
Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak inşaattan feragat ettiğini duyurmuştu: “Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz."
Peki bundan sonra ne olacak? İnşaatla ilgili süreç nasıl işleyecek? Fatih Belediye Başkanı, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yasal bir bina. Ama yasal olması toplumsal kabulü gerektirmez. İlim Yayma Vakfı zaten açıklama yaptı gereğini yapacağız dedi. Yasal hakları olmasına rağmen geri adım atacağını söyledi. Bu binadaki kalıp sistemleri de söküldü. Parafet kalıp sistemi yıkıldı, kat ilavesi yok. Kurulların alacağı karara uyacağız dedi İlim Yayma Vakfı. İnşaat durdu, Kurulların alacağı kararlar bekleniyor.”
İnşaatın son halinde görüldüğü gibi son kattaki kalıplar sökülmüş durumda. Koruma Kurulu’nun kararının ardından da son katla ilgili girişim başlayacak.
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