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ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani için Tahran'da yapılan cenaze törenine yüzbinlerce kişi katıldı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırdığı ve saatler süren törenin ardından, Süleymani'nin naaşı defnedileceği Kirman'a götürüldü.

Devlet televizyonunda da yayınlanan bir konuşma yapan Zeyneb Süleymani, babasının ölümünün ABD'ye karanlık bir gün getireceğini söyledi. Zeyneb Süleymani, "Çılgın Trump, babamın şehadetiyle her şeyin biteceğini düşünme. Orta Doğu'daki ABD askerlerinin aileleri günlerini çocuklarının ölümünü bekleyerek geçirecek" ifadelerini kullandı.

KAANİ: SÜLEYMANİ'NİN YOLUNDAN DEVAM EDECEĞİZ

Cenaze töreninde konuşma yapan isimlerden biri de, Süleymani'nin ölümünün ardından Kudüs Gücü komutanı olarak atanan İsmail Kaani oldu.

Kaani yaptığı konuşmada intikam sözü verirken, "Süleymani'nin yolunu sımsıkı takip edeceğiz. Onun şehadetinin karşılığı olarak ABD'yi bölgeden atacağız" ifadelerini kullandı.

ZARİF: HİÇ BÖYLE İNSAN SELİ GÖRDÜN MÜ TRUMP?

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'ı etiketleyen Zarif, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı." ifadelerini kullandı.