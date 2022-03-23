'Fıs Fıs İsmail'in 'tayt' polemiği!

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"Çocuklar Duymasın" adlı dizide uzun yıllar canlandırdığı "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in 'Pembe Pijama' programına konuk oldu.

"LÜKS HASTASI BİR İNSAN DEĞİLİM"

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Yağcı, "20 sene oyunculuk ile ambulans şoförlüğünü bir arada götürdüm. Emekli de oldum. 5 bin lira emekli maaşı alıyorum. Çok para kazanamadım. Lüks hastası bir insan değilim. Benim için önemli olan sağlık." diye konuştu.

"TAYT" POLEMİĞİ

Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında "tayt" tartışması yaşandı. Telefonla yayına katılan izleyicinin, "Kocam tayt giyince bana karışıyor." sözleri sonrası oyuncu, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını dile getirdi.

"TELEVİZYONU AÇINCA SİZİN GİBİ CİLVELİ KADINLAR ÇIKIYOR"

Konuyla ilgili konuşan Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki... Gerçekten iğrenç. Demokrat bir adamım ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş, bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor, sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın." ifadelerini kullandı.

"BAKMAYIN!" TEPKİSİ

Süleyman Yağcı'nın bu sözlerine sinirlenen Sönmezer ise, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın! Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek, oyuncuya karşılık verdi.

Ayrıca Yağcı'nın açıklamaları sosyal medyada da tepki topladı.