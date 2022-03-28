'Fıs Fıs İsmail'den tepki çeken sözler!

"Çocuklar Duymasın" adlı dizide uzun yıllar canlandırdığı "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı (57), geçtiğimiz hafta, "Kadınlar tayt giymesin! Gerçekten iğrenç!" ifadeleriyle gündeme gelmişti.
"ASIL TEHLİKELİ OLANLAR BANA 'SAPIK' DİYENLER"
Açıklamalarıyla tepki çeken Yağcı, sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. '2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı, kendisine "Sapık" diyenlere de programda cevap verdi.
Oyuncu, "Bana 'Sapık' diyenler, asıl tehlikeli olan onlardır. Ben 'Adaplı şekilde giyinsin.' diyorum. Onlar, 'Bırak, daha açık giysinler, biraz daha bakalım.' diye düşünenler." açıklamasını yaptı.
"TAYT GİYENLERE HAKARET EDİYORUM"
İşte Yağcı'nın açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:
* Benim neye 'İğrenç' dediğimi herkes biliyor. %10 bilmeyen var, onu da giyenler ve giydirenler...
* Bir şey için 'Çirkin' demek beğenmemektir.
* Ben 'Çirkin' demedim. 'Çirkin' demek başka bir şey, 'İğrenç' demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek, kimse izlemek zorunda değil.
* 'Pis'ten kastım, giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması...
* Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi.
* 'İğrenç' kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum.
* Kadınlara 'İğrenç' demiyorum ben, o tarza 'İğrenç' diyorum. O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir!
* Otobüste sevişen birilerini görsem, onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür. Buna bir şey demem ama otobüste, metroda sıkıştırıp, öpüşürse buna müdahale ederim.
"TAYT" POLEMİĞİ
Yağcı, geçtiğimiz hafta Esra Sönmezer'in 'Pembe Pijama' programına konuk olmuştu. Programda Süleyman Yağcı ile Sönmezer arasında "tayt" tartışması yaşanmıştı.
Telefonla yayına katılan izleyicinin, "Kocam tayt giyince bana karışıyor." sözleri sonrası oyuncu, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını dile getirmişti.
"TELEVİZYONU AÇINCA SİZİN GİBİ CİLVELİ KADINLAR ÇIKIYOR"
Konuyla ilgili konuşan Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki... Gerçekten iğrenç. Demokrat bir adamım ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş, bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor, sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın." ifadelerini kullanmıştı.
"BAKMAYIN!" TEPKİSİ
Süleyman Yağcı'nın bu sözlerine sinirlenen Sönmezer ise, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın! Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek, oyuncuya karşılık vermişti.
Ayrıca Yağcı'nın açıklamaları sosyal medyada da tepki toplamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!