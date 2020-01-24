İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da Belek Turizm Merkezindeki bir otelde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, toplantıda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Belek bölgesindeki otelde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Soylu, uyuşturucuya bağlı can kaybı sayısının, 2012 ile 2016 arasında yaklaşık 5,5 kat artış gösterdiğini belirterek, "162'den 920'ye çıkıyor. Sadece 4 yılda. Sonraki yıl 941 olmuş. Sonrasında meseleyi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza götürdük, talimatlarını aldık hatta birilerinin tepkisini alan o ifadeyi kullandık. Hani uyuşturucu satıcısını görünce kolluk kuvvetlerimize, polislerimize 'ayağını kırın' dedik ya. Yarın öbür gün Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün Türkiye raporu açıklanacak. Raporda muhalefet partilerinin sık sık dile getirdiği 'Türkiye'de işkence var' iddiaları tamamen ortadan kaldırılıyor" diye konuştu.

Türkiye'de işkence olmadığını vurgulayan Soylu, "Türkiye'de kötü muamele istisnai. 2017 ve 2016'daki darbeden sonraki görüntüleri kötü muamele kapsamına almaya çalışmış. Darbecilerin gözaltına alındığı noktaları. Bizim ona itirazımız var zaten. 'Uyuşturucu ile mücadelede yer yer kötü muameleye rastlıyoruz' diyor. Bir meseleyi tespit etmişler. Ciddi bir şekilde sahayı baskıladık. Okul önlerinden, uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sizler, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018'de 657'ye düştük, 2019 rakamı şu an için 255. Adli tıp süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz" dedi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

"Saha operasyonlarında önemli bir ivme yakaladık" diyen Soylu, "2016'da 81 bin olan yıllık operasyon sayımız, son iki yıldır 140 binin üstüne çıktı. 2019 rakamımız 148 bin olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi düşürmemek, mümkünse artırmak lazım. 2016'da 7 bin 641 olan tutuklu sayısı, 2019'da 25 bin 619 olarak gerçekleşmiştir. Okul önlerinden uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, sizler, hep birlikte, uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. Uyuşturucuya bağlı can kayıplarında 2018'de 657'ye düştük, 2019 rakamı şu an için 255. Adli tıp süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu'da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir. PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar. Yılardır bunları yazıyorlar ama yıllardır da bu örgüte can suyu sağlamaktan, silah vermekten, militanlarına sığınma hakkı sağlamaktan, arka çıkmaktan, doğrudan mali yardım yapmaktan çekinmiyorlar. Şöyle bir yanılgı içindeler; PKK onların ülkelerinde silahlı terör faaliyetinde bulunmadığı için uyuşturucu terörünü görmezden geliyorlar."