Ülkemizde de hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni bir dizi tedbirler alınırken yetkililer, vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir paylaşım yaparak buna katıldı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Soylu, 48 saat vurgusu yaparak "Sevdiklerimize yarın yakın olmak istiyorsak bugün biraz mesafeli olalım" ifadelerini kullandı.

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