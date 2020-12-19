İHA

Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Günün sonunda mutluyum ama çok zor, stresli, gergin ve bir galibiyet sevincini yaşayamayacağım bir maç oldu. Umut ediyorum, özellikle son dönemlerde sadece bize değil, birçok takıma karşı sahada olan yanlışlıklar, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye düşünüyorum. Aksi takdirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta bu bir oyun. Ama çok emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla ilgili ve yetkilileri bu durumu düzeltmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Maçın içinde Galatasaray’ın tepkisinin ne olduğunu bilmediğini aktaran Hurma, "Ben objektif maç seyrediyorum. Fatih hoca ne, kime kızdı, neden kızdı açıkçası bilmiyorum. Kendi tepkilerimizin çok haklı, yerinde ve doğru olduğunu biliyorum. Bunu uzmanlarda öyle söylüyor. Maçı televizyondan seyredenler de, eski hakemler de bunu bu şekilde söylüyor" şeklinde konuştu.

"PENALTIDAN DAHA TEHLİKELİ ŞEYLER OLDU"

Galatasaray’ın kazandığı penaltı pozisyonu için Süleyman Hurma, "Tek tek pozisyonlara girersem o kadar çok şey söylemem lazım ki ama sahada penaltı pozisyonundan daha tehlikeli ve daha garez şeyler oldu. Bunları yapmayalım, dikkat edelim. Aksi takdirde futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor" yorumunu yaptı.

TRANSFER SÖZLERİ

Monaco’da oynayan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile temaslarının olmadığını belirten Başkan Hurma, "Birkaç oyuncu daha aldık. Fakat onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncular aldık. İnşallah ikinci devre daha güçlü bir takım olacağız. Çünkü son dönemlerde hem pandemiden dolayı hem de bu başımıza gelen kartlardan dolayı çok geniş bir kadro oluşturma zorunluluğu oluşmuştu" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞU PROTESTO

Süper Lig Kulüpler Birliği ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği’nin yayıncı kuruluş ile ödemelerde yaşanan sorunlardan dolayı maç öncesinde futbolcuların 60 saniye topa dokunmayarak yaptığı protestonun sorulması üzerine Hurma, "Onu Kulüpler Birliği’nin yetkilileri konuşsun. Biz bu konudaki düşüncelerimizi aylar önce söyledik. Aylar önce söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar burada söylemek istemiyorum. Çünkü Kulüpler Birliği’nin başkanı ve yönetim kurulu var. Onlar bu konuyla ilgili konuşsunlar" diye cevap verdi.