Süleyman Hurma: Kaçak yayın hırsızlıkla eş değer

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TRT Spor'da flaş açıklamalarda bulundu.

Korsan maç yayınlarıyla ilgili konuşan Hurma "Kaçak yayının hırsızlıkla eş değer tutulması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat anlatacağız ve IP numarasından bu insanlar yakalanacak, hapis cezası alacak" dedi.

Harcama limitleri konusuna da değinen kulüp başkanı Süleyman Hurma limitlerle ilgili bir eşitsizlik olduğunu söyledi.

"Transferde harcama limitlerinde eşitsizlik söz konusu. Harcama limitleri neye göre belirleniyor? Son 3 yılın gelir ortalamasına göre. Peki tamam. Giderler ve borçlar ne olacak? Örnek söylüyorum. Tahtası kapalı kulübün harcama limiti benden nasıl fazla olur? Bu harcama limitleriyle ligin değerinden bahsetmek mümkün değil"

ARDA GÜLER'İN MADRİD'E TRANSFER HAKKINDA

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili de konuşan Hurma, "Türk insanı olarak, spor insanı olarak Arda Güler transferinden gurur duydum. Her gün yapılabilen bir iş değil. Arda gibi oyunculara sürekli sahip de olamazsınız. Sadece bizim için değil, Almanya, Arjantin, Brezilya için de geçerli... Böyle oyuncular 25-30 yılda bir çıkar. Nereden çıkacağını da bilemezsiniz. Bu sefer bizim ülkemizden çıktı. Umut ediyoruz ki, beklentimizin çok daha üstünde işler yapar. Çünkü bu her büyük başarı bir üst seviyeye meydan okumaktır. Başarıyı sürdürebilmek için de dün Türkiye Ligi'nde meydan okuyordu. Bugün Real Madrid'de dünyanın en önemli takımlarına meydan okuyacak. Umut ediyorum ki, orada kalmayı ve bunu sürdürmeyi başarır. Yeteneğiyle ilgili hiçbir sorun yok. Sadece kendisi için yapması gerekenleri yapsın, bozmasın onu. O zaten yürür" ifadelerini kullandı.