Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne?

ŞULE KAYATÜRK KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Şule Kayatürk, sosyal medya fenomenleri arasındadır. 1.75 boyunda ve oğlak burcu olan Kayatürk, “Şulemsi” adıyla tanınmaktadır. Bir dönem 100 kilo olan isim, şimdilerde 54 kilodur.