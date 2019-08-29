Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazına manevi kızı Ayşe Yosunkaya ile yakınları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Şenler'in cenazesine katıldı.

ERDOĞAN: GERİDE BIRAKTIĞI MİRAS ÇOK ANLAMLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler'in cenazesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir aradayız. Okumakla, yazmakla geçen ömrü dün 81 yaşında nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, şükranla uğurluyoruz. Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur. Seher Vakti dergisiyle o zamanlar İslami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı dergi olması bakımından malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından önemliydi. Kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla, samimiyetiyle kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti. Verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, hayırlı bireyler haline gelmesine vesile oldu. Şule Hanfendi kitaplarıyla, yazılarıyla, konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Onu horlayanların, eziyet edenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

AK PARTİLİ ÇALIK: SEMBOL İSİMDİ

Törende açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Şule ablamız bizim için çok değerli bir şahsiyetti. Bu mücadelenin sembol ismiydi. O bir çınardı, o bir mücahitti. Bu mücadeleye geçmiş dönemlerde verilen sıkıntılara göğüs germiş koca yürekli bir kadındı. Tanımaktan, tanışmaktan sohbet etmekten birlikte olmaktan çok büyük bir onur duydum. Başımız sağ olsun. Onun ruhu bütün Türkiye’yi saracak. İslam dünyası adına verdiği mücadelenin bugün çok kıymetli evlatları burada bulunuyor” diye konuştu.

DEMET TEZCAN: ÇIĞIR AÇMIŞ BİR İSİM

Şule Yüksel Şenler’in hayatını anlatan kitabın yazarı Demet Tezcan ise “Şule Yüksel Şenler bu ülkede çığır açmış bir isimdir. Gencecik daha 27 yaşında bir başına o dönemde dindar kimliğin hor görüldüğü dönemde dindar kimliği savunmuştur. Bunun mücadelesini vermiştir. Gençliğe emek vermiştir. Onlara dokunmuştur. Kadını ve erkeği ile kimlik inşasında çok değerli bir insanı yolcu ediyoruz. Bugün son kez on binler onun cenazesinde olacak. Burada olamayan insanlar yürekleri ve duaları ile burada olacaklar. Şule Yüksel Şenler'in ilk gençlik yıllarında ciğerlerine hastalık düşmüştü. Verem olmuştu. Tam teşhis konulduğu dönemde cezaevine girdi. Hastalığının en çetin günlerini cezaevinde en korkunç ortamlarında yaşadı. Döneminin Cumhurbaşkanı kendisini affetti. Şule Yüksel Şenler ise bunu kabul etmedi. En zor şartlarda hapis yattı. Her konferansı sonrasında hakkında soruşturma açıldı. O, bizim işaret fişeğimizdi” açıklamasını yaptı.