Sular sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak yerleri ve suların saat kaçta geleceğini açıkladı. Evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlarımız "İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 19 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi duyuruları...

19 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Maden Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2022 12:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.