Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Şubat Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerinde 20 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 20 ŞUBAT 2020

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Bağcılar Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:10:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-20 08:41:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:23:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:32:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.