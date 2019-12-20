Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Fatih, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 20 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 ARALIK 2019

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 10:02:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 09:56:08.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah,Kocamustafapaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 09:08:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah,Nişanca Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 09:11:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Petroliş Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 10:26:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah,Mevlana Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 09:01:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-20 08:32:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.