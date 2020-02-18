Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Şubat Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde 18 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 ŞUBAT 2020

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 02:53:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 09:24:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.