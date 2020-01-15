Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Ocak Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Güngören, Kağıthane, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 15 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 OCAK 2020

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 10:15:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 10:02:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 10:16:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 11:36:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 06:16:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 11:24:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Gürsel Mah Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 09:58:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küplüce Mah,Burhaniye Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-15 09:22:21.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.