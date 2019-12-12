Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Aralık perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Beylikdüzü, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kadıköy, Sultangazi ve Tuzla ilçelerinde 12 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 12 ARALIK 2019

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Soğanlı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-12 11:36:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Dereağzı Mah,Kavaklı Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-12 05:49:19.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-12 11:20:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-12 09:36:30.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fenerbahçe Mah,Caddebostan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-12 11:27:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-12 11:02:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.