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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi 18 Eylül: Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi

İstanbul'da 4 ilçe için su kesintisi uyarısı yapıldı! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi duyuruları 18 Eylül Pazar günü, su kesintisi uygulanacak bölge sakinleri tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki İstanbul'da bugün Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi ve arıza bildirim sayfasından edinilen bilgilere göre İstanbul'da su kesintisi uygulanacak bölgeler ve kesinti saatleri...

18.09.2022 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • İSKİ su kesintisi duyuru sayfası üzerinden İstanbul'da iki ilçe için su kesintisi uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre 18 Eylül Pazar yani bugün Esenler ve Bağcılar'da su kesintisine gidilecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sayfasında yer alan bilgilere göre Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de su kesintisi saatleri ve kesintiye gidilecek mahalleler...

  • İlçe : Bayrampaşa
    Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
    Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 18.09.2022 10:59
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    İlçe : Beyoğlu
    Etkilenen Mahalleler : Kececi Piri Mah,Piripaşa Mah,Fetihtepe Mah,Halıcıoğlu Mah
    Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 18.09.2022 10:10
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

  • İlçe : G.O.Paşa
    Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
    Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 18.09.2022 10:43
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    İlçe : Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Esentepe Mah
    Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 18.09.2022 09:41
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

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