İSKİ su kesintisi duyuru sayfası üzerinden İstanbul'da iki ilçe için su kesintisi uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre 18 Eylül Pazar yani bugün Esenler ve Bağcılar'da su kesintisine gidilecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sayfasında yer alan bilgilere göre Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de su kesintisi saatleri ve kesintiye gidilecek mahalleler...