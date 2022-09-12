İSKİ su kesintisi duyuru sayfası üzerinden İstanbul'da iki ilçe için su kesintisi uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre 12 Eylül Pazartesi yani bugün Esenler ve Bağcılar'da su kesintisine gidilecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sayfasında yer alan bilgilere göre Esenler ve Bağcılar'da su kesintisi saatleri ve kesintiye gidilecek mahalleler...