Sular altında kalan Pakistan'da yardım gönüllüleri anlatıyor: 'Sulardan ceset topladım'

"Kasabamıza yakın bir köyde çamurların içinden beş yaşında bir çocuk çıkardık. Köylüler yalnızca bir kaç saat önce gelen ani bir selin her şeyi yıkıp götürdüğünü, çocuğun da babasıyla birlikte sular altında kaldığını söylediler" diyor.
Çocuk kurtulmuş ve annesine teslim edilmiş ama onu kurtarmaya çabalayan babası ölmüş.
Ağustos'un 10'u ile 22'si arasında hiç durmadan yağan yağmurlar nihayet durmuş ve Tariq suların yavaş yavaş çekilmeye başladığını söylüyor.
Fakat tamamen su altında kalan bölgelerden canını kurtaranların daha az zarar gören büyük yerleşim yerlerine sığınması, şimdi o bölgelerde hayatı zorlaştıran sonuçlar yaratıyor.
Tariq şu anda evinin, bölgedeki bir çok ev gibi diz boyu su içinde olduğunu, insanların bu koşullarda yaşamaya çalıştıklarını anlatıyor. Neyse ki yedi gün sonra mahalleye yeniden elektrik bağlanabilmiş.
Evler taşan göl sularının altında kaldı
Dağlık Hayber Paktunkwa eyaletinin Yukarı Çitral bölgesinden 34 yaşındaki emlakçı Peerzada "En az altı köy çok kötü etkilendi. Birçok insan evlerini kaybetti. Yüzden fazla ev tamamen sular altında kaldı" diye özetliyor.
"Şiddetli yağışlar ve bazı buzul göllerinin de taşmasıyla çok büyük bir sel felaketi yaşadık."
Peerzada'nın bildiği kadarıyla bulunduğu Buni kasabası ve çevresindeki köylerde ölen olmamış. Ama evsiz kalan yüzlerce kişi şu anda çadırlarda yaşıyor.
Peerzada, çok sayıda evin çamurla dolduğunu, insanların ciddi bir su ve yardım malzemesi ihtiyacı içinde olduklarını anlatıyor:
"İnsanların kazak, battaniye gibi şeylere ihtiyacı var hava çok soğuk oluyor. Eylül sonuna doğru seferin altına düşer buralarda. İnsanlar çadırda yaşayamazlar."
'Biz etkilenmedik, yardıma gönüllü olduk'
Pencap eyaletinin Gucarat bölgesinden Mubeen Ansar selden etkilenmediklerini, elinden geldiğince yardım çalışmalarına katılmaya çalıştığını anlatıyor.
Köyü Gumti'de yaşayan 300 kişiden yardım toplamış.
"Sosyal medya üzerinden köyümüzden olup da dışarıda çalışan insanlara yardım çağrısı yapıyoruz. Ayrıca camimizde de yardım malzemeleri toplanıyor" diyor.
Ansar şu ana kadar bir kamyon dolusu giysi, battaniye ve bozulmayacak yiyecek bağışlandığını tahmin ediyor.
Ansar "Ayrıca bebek maması ve kadın hijyen malzemeleri de toplamayı düşünüyoruz" diye ekliyor. Bunun dışında nakit olarak da 2.000 dolar toplamayı başarmışlar.
Ansar ve köyündeki gönüllüler şimdi bu yardımları en kötü etkilenen bölgelere nasıl ulaştıracaklarını planlamakla meşgul.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Sular altında kalan Pakistan'da yardım gönüllüleri anlatıyor: 'Sulardan ceset topladım'/sular-altinda-kalan-pakistan-da-yardim-gonulluleri-anlatiyor-sulardan-ceset-topladim-3517177
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!