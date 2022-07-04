Sulama sırası kavgasında kuzen katili oldu

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu şahıs, bahçe sulama sırası tartışmasında kuzeni Zido Muhammed Ali'yi (42) tabancayla öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesi Kepezli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu. Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.