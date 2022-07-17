Sulama kanalında kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu

İHA

Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün saat 18.00'da meydana geldi. İddiaya göre, Mahmud Ş. serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş., suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Mahmud Ş.'nin suda kaybolması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Mahmud Ş.'yi aramak için çalışma başlattı ancak ulaşamadı. Dün saat 19.15 sıralarında ise vatandaşlar, Mahmud Ş.'nin suya girdiği yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında su üzerinde bir erkek cansız bedeninin sürüklendiğini görerek ihbarda bulundu. Yenidam Mahallesi'ne giden ekipler burada da yaptıkları çalışmada Mahmud Ş.'ye ulaşamadı.

7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi. Bugün sabah saatlerinde, Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında cansız beden görenler durumu yine polis ekiplerine bildirdi. Kanaldan iş makinesiyle çıkartılan cansız bedenin, dün Fatih Mahallesi civarından kanala giren Suriye uyruklu Mahmud Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Kanala girdiği yerden yaklaşık 7 kilometre uzakta bulunan Mahmud Ş.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.