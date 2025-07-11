Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Kırsal Olgunlar Mahallesi'nde sulama kanalında cansız beden gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine jandarma, ambulans ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarılan cansız bedenin Mustafa Aslan'a ait olduğu belirlendi.
Aslan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.