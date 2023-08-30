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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sulama kanalında cansız beden bulundu

        Kahramanmaraş'ta sulama kanalında cansız beden bulundu

        Kahramanmaraş'ta, vatandaşlar tarafından hareketsiz görülen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:17
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        Sulama kanalında cansız beden bulundu
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        Kahramanmaraş'ın Karşıyaka Mahallesi'nde öğle saatlerinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        50 yaşlarında kimliği belirsiz erkeğe ait cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici ya da silah yarası tespit edilmedi. Cansız beden, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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