Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi´nde yaşandı. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ahmet Alabacı, bir süre yüzdükten sonra çırpınarak gözden kayboldu.

Olayı gören arkadaşları durumu polise ve Alabacı´nın ailesine haber verdi. Kanala gelen su altı polisleri Alabacı´yı aramaya başladı.

Gencin ağabeyi Muhammed Alabacı da haberi alınca sulama kanalına geldi. Gözyaşı döken Alabacı, çaresizce çalışmaları izledi.