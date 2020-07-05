Sulama kanalına giren genç kayboldu - ADANA

Alınan bilgiye göre, Abdülbaki Akal (18) serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.Akal'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.Olay yerine giden gencin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.Dalgıç polislerin çalışmaları sürüyor.

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