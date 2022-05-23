Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile serinlemek için sulama kanalına giren Enes Necip Gürlekoğlu, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, Gürlekoğlu'nun cansız bedenini buldu.

Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.