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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sulama kanalına giren çocuk boğuldu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 12:55 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:55
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        Sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akçamescit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Tuncay Yayla, üç arkadaşıyla sulama kanalına girdi.

        Kanaldan bir süre sonra çıkan arkadaşları, Yayla'nın gözden kaybolduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Yayla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yayla'nın cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa Haberleri
        #sulama kanalı
        #Son dakika haberler
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